日11月機械訂單下滑 研究員：投資循環有漸漸衰退可能

日本內閣府在週三 (16 日) 發表了 2018 年 11 月的機械訂單統計，月減 0.02% 金額為 8631 億日圓，10 月前值為月增 7.6%，金額為 8632 億日圓。而 9 月機械訂單則為月減 18.3%，當時該數據是創下 2005 年 4 月之後的最大降幅。

日本 11 月機械訂單統計數據 (圖：翻攝自日本內閣府)

內閣府在基調判斷上認為，機械訂單在回復上仍保持原地踏步的狀態。也是連續 2 個月保持相同看法。

農林中金總合研究所的南武志主席研究員表示，「受到國內外景氣未來走向不明的影響，不能否定設備投資循環已經漸漸衰退的可能性」，有關今後的發展，他指出，由於企業的設備投資計畫穩固，「在 2030 年前，將維持平穩的走勢」；然而在 2031 年之後，「設備投資可能進入調整的局面，機械訂單應該也會跟著減少」。

日本 11 月機械訂單統計，來自製造業的訂單共月減 6.4%，從 10 月的月增 12.3% 大幅滑落，以產業類別來看主要增加及減少的產業為：石油製品 / 煤炭製品月增 83.5%，窯業 / 土石製品月增 83.2%；非鐵金屬月減 60.6%，食品製造業月減 44.1%。

非製造業整體月減 15.2%，較 10 月份時的月增 15.2% 大幅下跌。從整體來看，主要增加及減少的產業為：不動產業月增 72.8%；電力業月減 46.9%。

官方訂單需求方面，11 月時月減 26.8%，前值 10 月份為月增 25.0%，而 11 月大減主因是日本防衛省等其他官方需求減少而造成影響。

外需方面，由於產業機械、電子通訊機械的訂單增加，月增 18.5% 金額 1 兆 2649 億日圓。