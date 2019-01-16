歐股盤前─梅伊版脫歐協議遭國會否決 歐洲Stoxx 50期指走揚

英國下議院日前以懸殊票數差距，否決首相梅伊與歐盟敲定的脫歐協議；今 (16) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.2%。

台北時間週三下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.23 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.44 %，德國 DAX 指數期貨上漲 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.37%。

截至發稿，上證綜指持平，深證成指下跌 0.09%；南韓 Kospi 指數上漲 0.43 %，日經 225 指數下跌 0.55%；台股收跌 42.23 點，至 9763.81 點。

英國下議院昨日以 432 票對 202 票，否決梅伊與歐盟敲定的脫歐協議，票數差距之大，創 95 年來，內閣在國會的最大挫敗。

梅伊並無下台打算，她計畫先挺過反對黨工黨黨魁 Jeremy Corbyn 提出的不信任案，找出可獲得下議院支持的脫歐條件，再依此與歐盟進行協商。

梅伊政府最晚必須在 1 月 21 日，提出「脫歐 B 計畫」，並於 1 週後，呈交下議院。

為因應經濟下行壓力，中國財政部宣布實施大規模減稅；此外，Netflix 調漲美國訂戶收費，帶動科技股走揚，提振市場樂觀情緒，週二美股收高，標普 500 指數漲破 2600 點關卡，為 1 個月來首見。

昨日標普 500 指數收漲 27.69 點 (1.1%)，至 2610.3 點；道瓊工業指數收漲 155.75 點 (0.7%)，至 24065.59 點；那斯達克指數收漲 117.92 點 (1.7%)，至 7023.834 點。