人民幣存款跌破3000億元關卡

台灣央行今 (15) 日公布 12 月銀行辦理人民幣業務概況，全體國銀人民幣存款餘額為 2984.41 億元，月減人民幣 33.51 億元或 1.1%，不僅連 3 個月衰退，更創 2014 年 9 月以來新低。

其中，外匯指定銀行 (DBU) 人民幣存款餘額為 2644.73 億元，月減 30.48 億元；國際金融業務分行 (OBU) 人民幣存款餘額 339.68 億元，月減 3.03 億元。

央行說明，人民幣存款雖跌破 3000 億元關卡，但 11 月減幅 2.17%，12 月減幅收斂至 1.1%，應屬正常波動範圍，而減少原因主要是電子業支付三角貿易貨款，導致存款減少，至於散戶則無太大變化。

央行強調，存款餘額增增減減是正常現象。

另外，12 月人民幣的匯款總額來到 1304.9 億元，較上月轉為增加人民幣 432.7 億元，央行解釋，主要是因電子業支付三角貿易貨款增加，再加上轉匯款增加。

央行也公布銀行各天期的最高牌告利率，1 個月牌告利率最高為中信銀 2.86%、6 個月為土銀 3.4%，而 3 個月期、9 個月和 1 年期均為日盛銀最高，分別為 3.1%、3.4% 和 3.7%。