人民幣強升突破關鍵水位 技術指標看多後市續揚

人民幣兌美元由慢牛變快牛，強勢站上 5 個月的高點。據《彭博》報導，技術指標顯示，人民幣後市有望有更大漲幅。

去年人民幣貶勢凶猛，全年約跌 5%，在亞洲貨幣中表現落後。離岸人民幣兌美元本月以來上漲 1.1%，人民幣買盤動能已經來到近 1 年新高，在選擇權市場看跌押注降至 12 個月的低點。

貨幣升值使得中國的金融市場對海外投資者更具吸引力，12 月份外資押注中國的資金激增，可能進一步支撐人民幣走強。

隨著發聲更為鴿派的聯準會，以及美中貿易談判取得進展的跡象，幾個月前的拋售似乎已是遙遠的記憶。

不過，Jefferies LLC 警告，做多人民幣的熱情可能來得過早。Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 認為，市場一窩蜂地押注人民幣上漲，可能走得太快。

以圖表來看，人民幣漲勢可能持續：

(圖表取自彭博)

人民幣兌美元匯率 14 天的相對強弱指數 (RSI)，來到 2018 年 2 月以來的新高，反映了買氣的上漲。花旗集團駐香港投資策略師 Ken Peng 指出，由於美元疲軟，投資人對人民幣的看漲情緒轉強，相信人民幣在長期內有進一步攀升的空間。

(圖表取自彭博)

美元指數跌至去年 9 月以來的新低，代表美元資產相對於人民幣資產的吸引力減少。包括聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 在內，多名聯準會官員表達了升息腳步減緩的消息，不過鮑爾週四表示，聯準會將繼續縮減資產負債表。

(圖表取自彭博)

交易商一直在快速削減對人民幣的看跌押注，甚至在選擇權市場略微看漲，推動離岸人民幣 1 個月風險，逆轉降至 2011 年以來的最低。花旗集團駐香港策略師 Lu Sun 認為，投資者應該做多離岸人民幣兌美元匯率，因為正面的貿易談判新聞將引發新興市場資產的大幅反彈。

(圖表取自彭博)

外國投資者扭轉了 11 月份的淨賣出，在 12 月以史上第二的速度增持中國債務。根據摩根士丹利數據，總值 12 兆美元的中國債券市場，今年會有 800 億美元的資金流入。

截至台北時間上午 9:37，在岸人民幣匯率上漲 0.14% 至 6.7794，延續週四的漲勢。