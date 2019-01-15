精誠AI大展今登場 轉型「5A跨界」協助企業數位轉型

精誠 (6214) 今日舉辦「AI 致能 美好轉型新世界」趨勢論壇暨應用大展，邀請國際與在地數據生態圈夥伴共襄盛舉，展出 40 多種 AI 應用情境體驗，並安排全球 AI 技術研發領先的微軟台灣總經理孫基康、科大訊飛高級副總裁杜蘭博士發表專題演說，共計有超過 600 家企業，將近 1,500 人報名參加。而精誠今年也首度加入 AI4SG (AI for Social Good)元素，以公開頒獎形式鼓勵運用資料科學與 AI 相關科技對社會做出正面貢獻的組織與個人，並期待未來有更多資源投入，一起為數位轉型而努力。



精誠總經理林隆奮表示，精誠從 ITO（異質平台整合），轉變為 BPO（數據整合），今年則是提升成為 DXO（5A 跨界軟體），而懂得運用企業數據資產，整合 5A 跨界軟體 (AP、APP、API、Appliance、Algorithm) 與數據，才能為企業創造第二條成長曲線，真正幫助企業打造正確的成長方向，希望透過數位轉型 AI 化，協助企業或政府組織成功數位轉型。



AI for Social Good Award 2019，由精誠發起與統籌，結合具有相同理念的機構或個人，共同選拔出具備 AI4SG 三大要素精神的成功案例 ── 即應用各種 AI 方法，以達成聯合國永續發展目標 SDG 的有效行動，以資獎勵與擴大影響力。藉由頒獎盛會，精誠也號召在場的企業，一同加入 AI4SG 聯盟的籌辦，期待可以協助推廣這些典範案例至國際，以擴大影響力。



精誠指出，今年的「AI 致能 美好轉型新世界」展區共分為「領導力」、「營運力」、「數據力」、「社會力」，以及「體驗力」等五大展區，呈現超過 40 種應用場景，包含在去年加入精誠 AGP(AI+ Generator Program) 新創加乘器的五家 AI 新創企業，讓 1,500 位來自不同產業的客戶從日常生活與工作中的應用場景實際體驗，包含從企業面的招募面試、門禁管理、智慧製造、資安風險、智能客服、災防管理；到個人面的投資理財、購物訂位等。

