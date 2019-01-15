兩岸數位轉型需求看增 精誠落實AI應用＋整合 今年業績持續樂觀

精誠 (6214) 去年在數位轉型需求興起及中國業務成長下，全年營收創下歷史新高，精誠總經理林隆奮於今日「AI 致能 美好轉型新世界」趨勢論壇訪問中提到，對於精誠而言今年是「具體落實 AI 在各行業應用」的一年，並加深與客戶間的合作關係，而在更長期穩定的合作關係下，也將推升精誠的收益結構轉佳，雖中美貿易戰造成大部分的企業對於今年營運前景保守，但精誠仍樂觀看待今年的成長表現。林隆奮認為，去年精誠業績表現不俗，原因在於提前佈局 AI、提早幫客戶想到數位轉型的挑戰，從幫客戶搜集數據、規劃數據，到今年將進入各行各業的應用，精誠的定位在於「解決客戶的痛點」，當企業找不到數據科學家或是 AI 人才時，如何幫助客戶處理 30 年前的系統，並利用跨界軟體整理出有用的數據，精誠做的就是建立一個 AI 生態圈，網羅、連結 AI 人才和夥伴，當企業有數位需求時，即可以協助客戶落實 AI 應用，創造出第二條成長曲線。



林隆奮表示，今年不論是台灣或是中國的業績都將持續成長，在台灣部分受惠於前瞻計劃帶動內需提升；2019 年更是中國需求爆發的一年，去年在中國業績成長已達標，營收占比逾兩成，雖中美貿易戰有影響企業採購需求，但他認為，好的公司還是會持續加速數位轉型，因此對於中國業績成長樂觀以待。



此外，著眼於水平整合，精誠去年投資敦新 30% 股權，林隆奮解釋，精誠投資標的都是從客戶需求角度出發，看好敦新在通路與代理產品上與精誠的互補性，因此決議投資擴大水平整合；而未來也將持續投資腳步，水平整合將以軟體、大數據、AI + 雲端三方面為主，垂直整合則將以資安、物聯網方面為主，因此投資併購也將為今年的成長動能之一。