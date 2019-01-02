和泰車2018年市佔率27.8% 蟬聯17年台灣車市龍頭寶座

2018 年汽車總銷售量為 43 萬 5135 台，年減 2.1%，和泰車 (2207) 所代理的 TOYOTA 以及 LEXUS 兩個品牌 2018 年總登錄台數共 12 萬 766 台，佔有率 27.8%，蟬聯台灣車市龍頭寶座 17 年，TOYOTA 更是國產車與進口車銷售雙料冠軍品牌。車市全年銷售前 5 大乘用車款中，TOYOTA 就包辦其中 4 台車款，其中，COROLLA ALTIS 因應消費者需求調整不同等級設定，全年登錄 2 萬 7912 台，連續 18 年蟬聯銷售冠軍，持續稱霸台灣車壇。榜上第二名為日本原裝進口 TOYOTA RAV4，2018 年登錄 1 萬 5698 台，年增 7.7%。



豪華車因品牌相繼推出入門級距，降低入手門檻下，豪華車佔比持續攀高，2018 全年豪華車市達到 8 萬 1253 台的規模，年增 2.8%，再次刷新市場銷售紀錄，佔總市場比率高達 18.7%。



和泰汽車所代理的 LEXUS 品牌在強勢商品紛紛到位下，開出銷售紅盤，2018 年登錄 1 萬 7806 台，創下破紀錄的銷售成績，刷新 LEXUS 自 1997 年導入後年度銷售紀錄，市佔率更站上 21.9%，成功摘下高級豪華品牌第二名寶座。其中，LEXUS 旗下的 SUV 車款 NX 車系於 2017 年底導入 NX 200 後，隨即以優異的產品實力及極具競爭力的價格，颳起車壇超高人氣，2018 年共登錄 6928 台，登豪華品牌 SUV 霸主地位。



甫於年底導入之跨界休旅車 UX，僅上市一個月而也衝出 422 台的銷售紅盤，油電版本將在 1 月份上市，預期將可為銷售品牌注入買氣。