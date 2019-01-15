大摩：半導體需求前景仍在繼續惡化中

摩根士丹利 (MS-US) 表示，晶片股還不值得買入。

該公司晶片分析師 Craig Hettenbach 調降了 Cypress Semiconductor (CY-US)、NXP Semiconductors (NXPI-US) 和 Maxim Integrated Products (MXIM-US) 的目標價，理由是市場對使用半導體的產品市場狀況惡化。

他在週一 (14 日) 發表的報告中寫道：「12 月全產業成長令人失望，包括汽車、工業和智慧手機。」「這種疲軟的趨勢，再加上客戶可能的庫存減少，都指向財報季期間會出現另一波調降預測。最好是利用近期的反彈來減倉。」

外電報導，截至週五 (11 日)，全面追蹤晶片指數的 iShares 費城半導體 ETF 自 8 月初以來已下跌超過 13%。自 12 月 24 日的低點以來已上漲約 14%。

摩根士丹利是第一家對該產業提出看空報告的華爾街主要投行。去年 8 月，該公司將其對半導體產業的評級從「持平」調降至「謹慎」，理由是晶片庫存增加。該公司表示仍對該產業保持謹慎態度。

他在報告中指出，「我們擔心的是，終端需求可能會變得更糟，大部分股票都沒有估值可供支撐。」

Hettenbach 指出，截至 2018 年底，中國汽車銷量同比下滑幅度惡化。他還指出，全球工業製造業調查和數據的惡化顯示智慧手機部門的銷售疲軟。

他將 Cypress 的目標價從 12 美元降至 11.50 美元，將 NXP 的目標價從 100 美元調降至 95 美元，並將 Maxim 的目標價從 53 美元降至 51 美元。