元月效應持續發酵 永豐金證券點名投資方向

隨著美中貿易戰獲得階段性緩和，且近來美國聯準會 (Fed) 態度轉趨鴿派，永豐金證券今 (15) 日指出，元月效應正在各國股市發威，美股和去年大跌的新興市場皆值得注意，特別是美國標普 500 指數、NASDAQ 100 指數、健康醫療、必須消費和非必須消費等 ETF，都是這波值得留意的投資方向。

永豐金證券表示，衝擊 2018 全球金融市場的兩大變數都在今年開年就獲得喘息空間，全球股市元月效應發酵，包括美股和去年大跌的新興市場，到農曆年前都是可以注意的市場。

尤其本周起美國迎來超級財報周，考慮到 APPLE 已調降財測，市場預期部份公司可能跟進調降財測或財報低於預期，正是檢驗投資布局的好機會。

美國聯準會主席鮑爾 10 日公開演說，強調對貨幣政策保持耐心，預期美國 2019 年經濟與通膨溫和增長，並未看到衰退跡象；同時，美國年終消費仍熱絡，最新的就業數字優於市場預期，顯示目前景氣尚無步入衰退，也印證 12 月底以來美股的彈升並非無基之彈。

永豐金證券也說明，去年第 4 季除了巴西以外主要股市全面重挫，MSCI 全球股票指數下跌達 13.74%，那斯達克綜合指數跌幅更高達 17.54%，隨著兩大變數壓力減緩，新興市場股債經過時間整理，有機會隨著美股走揚而有表現。