台股盤後─尾盤爆量登上9800點 中小型股輪動站上季線

台股加權股價指數今 (15) 日開低走高，在低檔買盤支撐下，終場收在 9806.04 點，較昨日上漲 97.82 點或 1.01%，並站上季線，市場成交值增加為 978 億元，尾盤更是爆出 85.11 億元大量，一舉推升指數上漲 18.59 點，也使台股轉為多頭排列。

值得注意的是，今天集中市場最後一盤爆發出 85.11 億元的大量，拉抬加權指數 18.59 點，證券分析師張陳浩指出，台股今日拉出長紅棒，有助扭轉大盤轉為多頭排列，同時，今天 5 日、10 日、20 日線翻揚向上，預估明日台股季線也將走揚，可望對台股助攻。

台股今日早盤以平低盤 9701.93 點開出，盤中最低 9701.93 點，最高位在 9806.04 點，K 線為一長紅棒，較昨日上漲 97.82 點或 1.01%，市場成交值增加為 978 億元，高於昨日的 715 億元成交值。

台股今日盤中中小型股擔綱拉抬主力，豐泰 (9910-TW) 盤中大漲逾 8%，最高價達 198.5 元，5G 題材個股強勢，包括楠梓電 (2316-TW)、智邦 (2345-TW)、智易、光環、波若威等，均強勢表態。

尾盤包括鴻海 (2317-TW)、台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW)、統一 (1216-TW) 等個股爆量走高，最後一盤爆發 85.11 億元的成交大量，拉抬加權股價指數 18.59 點，推升大盤指數收在 9800 點之上。

不過，證券分析師黃漢成指出，台股大盤在 9800 點之上賣壓仍然沈重，未來仍將在 9741 的季線上下震盪，但下周的賣壓將大量出籠，投資人在操作上仍宜謹慎。