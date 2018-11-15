永豐金Q3淨收益、淨利分創17季及14季新高 明年點燃海外動能

永豐金 (2890) 受惠本業獲利成長，第三季淨收益、稅後盈餘分別創 17 季和 14 季以來新高，累計前三季獲利保持雙位數成長。永豐金總經理朱士廷表示，提升海外動能將是明年營運重點。永豐金於昨 (14) 日第三季法說會公布，主要獲利來自銀行存放款結構調整，存放款利差提升，手續費收入增加，推升單季淨收益 88.34 億元，年增 13.21%，創 2014 年第二季以來創高，稅後盈餘 31.23 億元，年增 24.1%，創 2015 年第一季以來新高；累計前三季稅後盈餘 78.82 億元，年增 15.23%，稅後每股盈餘 0.7 元，年化股東權益報酬率 7.56%。



銀行部分，法金業務截至第三季放款餘額較去 (2017) 年底成長 8.95%，受惠於總放款規模增加且淨利差改善，第三季利息淨收益季增 2.3%；證券方面，除經紀業務市占率穩居市場前 4 大，截至今年前 10 月，主辦輔導初次上市櫃掛牌次數有 9 家，預計全年總數達 12 家，站穩龍頭地位，預計有望再奪 IPO 主辦券商第一名寶座。



展望明年，朱士廷認為，中美局勢混沌，期中選舉結束和川普會談等國際局勢仍在變化，明年景氣相對謹慎，永豐金明年將重心放海外，持續爭取南京子行消金執照，證券海外香港、澳門、胡志明市等地佈局完整會有表現。



台灣市場則強化手續費組合規模，朱士廷認為，手續費在動盪環境中是相對穩定的收入。據瞭解，目前核心收益占比 80%，其中三成來自手續費收入，目前主要來自信用卡、放款、財務管理占比約 24%。

