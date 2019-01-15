豐泰去年獲利創新高 每股賺7.88元 股價歡慶漲幅逾8%

豐泰 (9910) 昨日公告去年自結獲利，在 Nike 出貨暢旺推升下，去年全年歸屬母公司淨利達 52.63 億元，年增近兩成，EPS 7.88 元，雙創歷史新高紀錄，也激勵今日股價大漲逾 8%，盤中最高來到 198.50 元。隨 Nike 在北美及中國銷售增溫，在 Nike 出貨成長挹注下，豐泰去年營收攀上 644.99 億元，年增 9.87%，創下歷史新高，並預估今年第一季成品鞋產量為 2900 萬雙，季減 6%，年增 9%；銷售量則為 2870 萬雙，季減 6%，年增 7%，皆優於去年同期表現。



而法人也看好，由於 Nike 銷售前景持續樂觀，且豐泰在 Nike 滲透率今年略有提升，整體產能可望較去年有約 10% 的成長，再加上目前有近九成產能來自東南亞地區，在逐步提高東南亞的生產比重下，也將有利於降低中美貿易戰所帶來的影響。