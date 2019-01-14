台股成交值創2周低量 僅投信買超 年前行情有待外資回頭

台股加權指數今 (14) 日終場下跌 51.18 點，以 9708.22 點作收，成交值縮至 714.87 億元，為 2 周來單日新低量，呈現價跌量縮格局，其中，三大法人合計賣超 40.98 億元，主要是外資賣 42.06 億元，後續能否快速回補台股，將是紅包行情能否明顯延續的重要關鍵，還可留意到，自營商終結連 7 買，不排除將是下一波中小股獲利了結賣壓重心。

三大法人今日合計賣超 40.98 億元，其中，外資賣超 42.06 億元，自營商賣 0.59 億元，僅投信買超 1.67 億元，且呈現連 6 買。

觀察外資賣超前 10 大標的，分別為新光金達 5.8 萬張，富邦 VIX 3.6 萬張，國泰金、富邦金和中壽均超過 1.2 萬張，宏達電、大同、長榮航和亞泥均逾 5000 張，遠東新也有超過 4000 張。

外資買超前 10 名分別有友達逾 5000 張，元大 S&P 原油正 2 近 4000 張，鎧勝 - KY、智邦和上海商銀超過 3000 張，華邦電、聯電、台灣高鐵、華南金和開發金在 2000 張上下，並未見較明確的布局方向。

投信買超前 10 大則集中在上海商銀近 2500 張，其次分別為百和超過 2000 張，泰碩逾千張，國喬、中美晶、興能高、聚陽、良維、華固和華夏均逾 300 張。

投信賣超 10 大標的依序有第一金、長榮航 2000 張上下，欣興、中磊、世界和兆豐金超過千張，大江、彰銀、台泥和台積電均遭賣 600 張以上。

此次美國政府停擺成為美國歷史上最長的一次，令投資人擔憂，亞股今日反映相關不確定消息連袂走弱，不過，法人指出，大盤下跌量縮代表多方控盤的結構沒有改變，雖需緊盯外資期現貨後續布局動態，但尚可持續採偏多態度，並以業績成長具題材面的中小型股為短打布局方向。