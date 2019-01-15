台股盤前－美股漲勢歇 台股上檔遇季線反壓 短線先盤整再說

台股昨 (14) 日早盤一度拉升至 9762.37 點，盤面上由股王大立光擔網多頭指標，亞光在基本面題材支撐下上漲，但台積電及鴻海等權值股表現不佳，驚險守住 9700 點關卡之上，終場以 9708.22 點作收，下跌 51.18 點，成交 714.87 億元，守穩在 5 日線及月線之上；法人表示，台股上檔遇季線反壓，在台積電法說前，恐維持狹幅盤整格局。

三大法人昨天賣超 40.98 億元，其中，外資賣超 42.06 億元，投信買超 1.67 億元，自營商賣超 0.58 億元，僅投信呈現小幅買超。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 3318 口至 20985 口，其中，外資多單減碼、且空單加碼，淨多單減少 5224 口至 44138 口，顯示法人在期現貨偏空態勢。

中國出口意外下降、重燃全球經濟趨緩的疑慮，美股四大指數全數下跌，道瓊工業指數今晨終場下跌 0.36%(86.11 點)、收 23909.84 點。那斯達克指數下跌 0.94%(65.56 點)、收 6905.92 點。標準普爾 500 指數下跌 0.53%(13.65 點)、收 2582.61 點。費城半導體指數下跌 1.55%(18.77 點)、收 1194.28 點。

今天觀盤重點，智慧手機市場今年面臨歷來最險峻挑戰，市調機構 TrendForce 示警，受美中貿易戰不確定性仍大、終端換機周期延長、品牌廠創新程度降低等三大因素衝擊，今年全球智慧手機市場總量恐年減 3.3%、降至 14.1 億支，若全球需求進一步惡化，不排除衰退幅度擴大至 5%，恐怕出現十年以來最差表現。

隨著智慧型手機需求減弱，將大幅影響台灣上游至下游的供應鏈的出貨表現，包含像是機殼、連接器、觸控面板等零組件將首當其衝。至於下游的組裝代工段鴻海、和碩、英業達、緯創等，也將直接面對智慧型手機需求下滑的壓力，手機相關概念股表現值得留意。

蘋果昨日宣布，旗下智慧音箱 HomePod 將於本周五 (18 日) 在大陸與香港上市，將是全球第一個進軍中文市場的美國智慧音箱產品；大陸是全球第二大智慧音箱市場，市場看好，HomePod 於大陸開賣後，若銷售狀況佳，有助鴻海、英業達等協力廠淡季營運增添柴火。

iPhone 銷售疲弱，蘋果全力衝刺周邊產品與配件，藉此提振業績。繼 HomePad 本周五在大陸與香港開賣之後，醞釀逾一年的無線充電板 AirPower 也傳出近期已進入量產，由和碩與宣德母公司立訊精密操刀。

整體來說，美股四大指數都收黑，道瓊指數自 21712 點以來的反彈力道在 24000 點前稍歇，台股近期也在 9700 點附近震盪整理，遭遇季線 9743 點反壓，加上由於台積電即將在 17 日召開法說會，能否演出利空出盡行情，市場都在觀望，預期短線在台積電法說前，台股恐仍維持狹幅盤整的格局。