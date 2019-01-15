敦南去年獲利估增逾五成 現金股利可望不低於2元 車電加持今年更旺

敦南 (5305) 去年受惠於二極體需求強勁，法人圈估算，敦南去年每股淨利將上看 2.7 元到 2.8 元，獲利年增率超過五成，而今年所配發的去年現金股利更將不低於 2 元，不單配發率超過七成，依照目前股價約 26 元區間，現金殖利率更將超過 7.5%，而今年布局車電效應顯現，獲利將會更上層樓。受惠於轉投資的昂寶，去年營運績效佳，加上 6 吋代工需求轉強，此外布局車電市場漸入佳境，敦南去年合計全年營收達 121 億元，年增 5.22%，法人圈估計，毛利率約 27.89%，加計業外收入 7.1 億元，全年稅後淨利 8.63 億元，年增幅度高達 54%，全年每股淨利 2.76 元。



值得注意的是，業界傳出，敦南因去年整體獲利佳，今年所配發的去年現金股利將不會低於 2 元，不單配發率甚高，且依目前股價計算，其殖利率超過 7%；展望 2019 年，分離式元件需求強勁，敦南本身有產出並握有 6 吋代工廠，加上布局車電效應持續顯現，今年每股淨利將有機會挑戰 3 元大關。