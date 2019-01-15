大詠城蜜月行情甜 今掛牌上櫃漲幅逾3成

鑄鐵件廠大詠城 (4538-TW) 今 (15) 日掛牌上櫃，承銷價為每股 14 元，早盤大展蜜月行情，一度大漲約 38.57%，盤中維持超過 3 成漲幅，蜜月行情甜。

大詠城成立於 1980 年，業務為鑄鐵件產品生產與銷售，產品以大型鑄件為主，主要應用工具機產業，終端領域應用包括汽車、建築五金、機械等領域，擁有自行研發與製造模具的能力，可滿足各式大小與客製化工具機鑄件的生產。目前國內工具機廠客戶包括上銀、東台，日本客戶則有松浦機械、美捷科等，均為指標型大廠。

大詠城目前內銷與外銷比重分別為 68% 與 32%，已在日本市場佈局多年，並與日本鑄件廠結盟，擁有指標龍頭客戶，雖然受美中貿易戰影響，工具機產業短期出現雜音，董事長謝順民表示，日本市場受到的影響，將在今年上半年顯現，屬於短空情況，日本客戶對明年展望仍樂觀，預期今年外銷比重將達 4 成，3 年內目標為達到 7 成。

對於大詠城而言，美中貿易戰反而帶來更多機會。總經理謝宜軒指出，因應製造業回流美國趨勢，已供應美系手機品牌客戶生產設備的鑄件，目前已小量出貨，但單價高、毛利佳，預計今年量產；除美國外，也已送樣德國最大機械廠，預計上半年將貢獻營收。

展望今年，謝宜軒表示，在美中貿易戰下，仍看到巨大機會，去年第 2 季起已明顯感受到過去原對陸廠採購鑄件的美商，積極接觸台廠轉移訂單，且許多製造業生產基地從中國轉移至台灣、東南亞國家、北美等地，加上取得德國大廠訂單，今年營運成長機會高。

大詠城去年前 3 季稅後純益 5800 萬元，年增 29.65%，已超越 2017 年全年獲利表現，每股純益達 1.38 元。去年全年營收 6.9 億元，年增 14.51%。