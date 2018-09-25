敦南估今年EPS逾2.5元 受惠半導體產業成長 明年業績續揚

敦南 (5305) 展望佳，以去年每股盈餘 1.8 元的水準來看，公司表示今年超越 2.5 元不是問題，展望明年，在半導體產業成長帶動下，敦南業績也將繼續走揚。敦南表示，以去年成長率來看，半導體產業成長約 5%，分離式元件則有 10% 成長，以歷史軌跡而言，今年也應是如此，展望明年，若中美貿易戰利空鈍化，對於產業應有更大幅度的彈性成長空間。



敦南為國內主要半導體分離式元件廠商，並分別持有 Diodes 16.55%、昂寶 31.19% 股權，過往敦南主要獲利貢獻來自於上述兩家公司，但在自產品結構逐步改善下，自身展品獲利貢獻成果開始顯現。



今年下半年新推出車用 ESD 保護元件，營運與獲利表現逐季轉強。敦南營運表現可望受惠終端需求轉強與保護元件車用新品推出，以及海外轉投資與昂寶 IC 出貨展望樂觀，而代工產品線體改善，明年爆發力可期。