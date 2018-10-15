鈊象第三季每股稅前盈餘3.28元 今年海外比重可拉升到50%

遊戲股股王鈊象 (3293) 公布 9 月營收達 2.3 億元，單月稅前純益為 6097 萬元，每股稅前盈餘為 0.86 元。累計今年第三季營收 7.27 億元，略低於上一季的 7.36 億元，每股稅前盈餘 3.28 元。鈊象第二季每股稅後盈餘為 3.41 元，優於第一季的 2.49 元，惟較去年同期的 3.47 元略顯衰退；7 月、8 月及 9 月自結每股稅前盈於分別為 1.09 元、1.33 元及 0.86 元，累計第三季每股稅前盈餘達 3.28 元，略低於第二季表現。累計今年前三季營收 21.87 億元，每股稅前盈餘為 10.19 元。



鈊象去年商用機台及行動遊戲分別占營收比重為 35 比 65，今年預估行動遊戲比重可衝上 70%；其中行動遊戲業務約有三分之一在海外市場，隨著多款遊戲進軍海外，今年底海外比重可拉升到 50%。



鈊象近年調整產品線，將原本遊戲切入更多市場授權海外，以東南亞市場為主，其中《三國戰紀》第二代授權給大陸歡動遊戲開發。法人估，鈊象今年營運持續向上，營收年增兩位數。