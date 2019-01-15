盤前財經大事搶先讀2019年1月15日

今日操盤前瞻

美國 12 月 PPI

日本 12 月工具機訂單

英國脫歐協議投票

法說會：南亞科、惠特

新股掛牌：大詠城

睽違 6 周 外資上周買超台股逾 7 億美元 未來選股掌握兩大原則

在中美貿易協商氣氛樂觀、中國利多政策釋出等消息激勵下，美股彈升帶動亞洲股市表現，資金上周流入新興亞股 16.9 億美元，為睽違 9 月中、6 周以來最大的單周流量，扭轉前周外資大幅出走的流向。個別國家中，南韓及台股分別吸金 7.4、7.1 億美元，緩和開年來資金外流的壓力。台股未來選股看好防禦型類股、以及傳產優於電子兩大原則。閱讀全文...

中國外交部疾呼：各國應停止對華為造謠抹黑

針對「華為員工在波蘭被捕」風波，中國外交部週一 (14 日) 疾呼，各國應停止對華為等中企抹黑捏造，並將涉案華為員工王偉晶視個案處理。中國外交部主張中方反對任何造謠打壓並警告：「利用國安理由炒作、阻礙或限制企業間正常合作的國家，最終只會損害其利益。」閱讀全文...

工研院開第一槍！15 日中午起封鎖華為通訊設備

工研院擔憂華為設備引發資安問題，昨 (14) 日傍晚發出內部公告，表示自 [今 (15) 日中午起，工研院內部網路將不支援華為手機、電腦等通訊設備，開出國內第一槍。閱讀全文...

潤泰新整合旗下子公司將直接控有潤弘精密

潤泰集團展開旗下轉投資公司整併，潤泰新 (9945-TW) 子公司潤泰資源整合公司，昨 (14) 日由董事會決議解散，將於 1 月 30 日召開股東會通過此決議案；潤泰新指出，由潤泰資源整合公司控有的潤弘精密 (2597-TW) 股權，將轉由潤泰新直接控有。閱讀全文...

中國 12 月進出口遜預期 市場憂經濟趨緩 油價跌破 60 美元

中國去年 12 月進出口表現不如預期，引發投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂；昨 (14) 日國際油價走跌，布蘭特原油跌破每桶 60 美元。受美中貿易戰衝擊，去年 12 月中國進口年減 7.6%，出口年減 4.4%，皆不如預期 (年增 4.5% 及年增 2.0%)。閱讀全文...



