睽違6周 外資上周買超台股逾7億美元 未來選股掌握兩大原則

在中美貿易協商氣氛樂觀、中國利多政策釋出等消息激勵下，美股彈升帶動亞洲股市表現，資金上周流入新興亞股 16.9 億美元，為睽違 9 月中、6 周以來最大的單周流量，扭轉前周外資大幅出走的流向。個別國家中，南韓及台股分別吸金 7.4、7.1 億美元，緩和開年來資金外流的壓力。台股未來選股看好防禦型類股、以及傳產優於電子兩大原則。

中國信託投信說，近期美國聯準會發表將對升息保持耐心的鴿派訊號，市場也預期強勢美元將減弱，有利新興亞洲市場資金流向。台股因外資在期、現貨市場同時做多下帶動，股市一周強勢彈升 4.02%，一口氣站回月線和季線，本周將往 9800 點關卡挑戰，先前跌深的蘋概股、被動元件等類股出現反彈，外資也扭轉 5 連賣的窘境，上周吸引資金流入 7.05 億美元。本周隨美國將進入財報旺季，台股也將有權值股台積電法說登場，將為整體產業帶來重要的指引，尤其近期電子股因蘋果下修財測及淡季效應下，市場對電子產業較為擔憂。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，短期在市場環境不確定下，持股仍偏向保守，不過，國際市場在上周氣氛轉佳，加上中美貿易戰已走向緩和階段，目前主要觀望財報週的表現，若新一季公布的財報樂觀，將有助於台股另一波反彈空間。

產業部分，周俊宏說，防禦型的類股為近期持股重心，像是營建類股，因股利率高、獲利表現佳，適合做為防守核心部位。此外，看好傳產優於電子產業，像是成衣、紡織等，短期因需求提高下，料將有所受惠。電子類股則仍以 5G 為今年展望焦點，而網通等貿易戰受惠股，也可望因中美貿易的樂觀局面而彈升。

