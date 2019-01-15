豐泰去年獲利創高 今明年可望持續增強 外資調升目標價達226元

製鞋大廠豐泰 (9910-TW) 在產能持續擴充下，加上主要客戶 Nike 預估銷售強勁，獲利能力也獲外資看好，去年純益 52.63 億元，年增近 2 成，每股純益 7.88 元，獲利創新高，歐系外資最新報告指出，豐泰今、明年營業利益率將提升到 12.9%、13.1%，對豐泰評等維持「買進」，目標價則由 210 元提高到 226 元。此歐系外資對豐泰目標價，為近期外資對於該公司評估目標最高。

豐泰自結去年合併營業利益 73.27 億元，營業利益率 11.35%，稅前盈餘 86.60 億元，稅後純益為 52.63 億元、年增 19.9%，每股純益為 7.88 元，獲利創歷史新高。豐泰在 Nike 出貨成長帶動下，去年合併營收 644.99 億元、年增 9.8%，成品鞋銷售 1.15 億雙、年增 12.8%，營收及成品鞋銷售量雙創歷史新高。

豐泰受惠奧運效應提前發酵，及 Nike 最新財報優於市場預期，今年營運展望持續看俏，全年出貨量至少看增 10% 以上，歐系外資最新報告指出，豐泰今、明年營業利益率將提升到 12.9%、13.1%，獲利能力將更進一步強化。

另外，豐泰在印度、印尼及越南也將啟動擴廠計畫。歐系外資對於豐泰的 12 個月目標價則由 210 元提高到 226 元，評等維持買進。