中國12月進出口遜預期 市場憂經濟趨緩 油價跌破60美元

中國去年 12 月進出口表現不如預期，引發投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂；今 (14) 日國際油價走跌，布蘭特原油跌破每桶 60 美元。

台北時間週一晚間 7 點 55 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.07%，至每桶 59.83 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.24%，至每桶 50.95 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

受美中貿易戰衝擊，去年 12 月中國進口年減 7.6%，出口年減 4.4%，皆不如預期 (年增 4.5% 及年增 2.0%)。

瑞士寶盛銀行 (Julius Baer) 商品研究部門主管 Norbert Ruecker，在接受路透社採訪時表示，中國進出口表現不佳，將引發市場對全球經濟前景的擔憂。

證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes 於報告中指出，中國經濟成長趨緩，導致油價下跌。

Innes 稱，由這次的進出口數據，可看出貿易戰對中國乃至全球經濟的影響。

即使如此，中國的原油需求，似乎並未減少，去年 12 月，中國原油進口量年增近 30%。

此外，為提振油價，使油市恢復平衡，OPEC 及其盟國，於去年 12 月初的會議取得共識，自 2019 年起，每日減產 120 萬桶原油。