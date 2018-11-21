平價服飾競爭加劇 金麗-KY加強佈局品牌＋代工雙策略

金麗 - KY(8429) 受到國際平價服飾競爭影響，品牌銷售業績也因此滑落，進而轉向代工及美妝市場，金麗 - KY 今日於法說會中表示，今年前三季代工營收佔比近 16%，未來在品牌鞋履產能利用空閒之餘，將加強拓展歐美外貿訂單，落實品牌＋代工策略。金麗 - KY 前三季營收佔比 G-Apple 82.44%、e.t 1.55%、代工 15.99%、美愛美 0.02%。受到國際平價服飾競爭影響，金麗 - KY 近兩年營收皆呈衰退，因而積極拓展代工業務，今年代工佔比由去年的 6.61% 提升至 15.99%，產能利率用維持在九成以上。



金麗 - KY 提到，除了一二線城市外，國際平價服飾也開始滲透至中國的三四線城市，讓品牌經營競爭加劇，目前為加強品牌競爭力，已從設計方面著手，由大眾化設計改為小眾、特色化設計路線，希望藉此提升品牌競爭力。



而在美妝產品部分，金麗 - KY 指出，目前產品以面膜為主，分別在中國及台灣市場銷售，然因事業剛起步，營收貢獻仍低，產能稼動率約 30%，除了線上電商通路外，在中國地區則採品牌授權經銷模式，並盼能逐步拓展海外市場。