美股盤中─道瓊下跌逾230點 企業獲利不佳 帶來利空

美國股市週一中場下跌，道瓊一度下跌逾 230 點，科技股帶動跌勢。擔憂中國經濟減緩，亦壓低了股市氣氛。

台北時間 00:08

道瓊工業平均指數下跌 117.17 點或 0.49% 至 23878.78。

Nasdaq 指數下跌 50.76 點或 0.74% 至 6920.71。

S&P 500 指數下跌 12.86 點或 0.50% 至 2583.40。

臉書，亞馬遜，蘋果，Netflix 與 Alphabet 均下跌至少 1%。S&P 500 中的科技股亦下跌 1%。

去年前三季，企業獲利大幅成長至少 25%。CFRA 研究公司預估，S&P 500 企業獲利於第四季成長 12.6%。

分析師說，2019 年，企業獲利將更難成長。由於經濟成長減緩，美元上漲，且油價仍低，預期 2019 年企業獲利成長僅 3%。

第四季財報季於週一展開，花旗集團公布獲利較預期強勁，但該銀行亦說，固定收益交易營收下降 21%。

上週，美國主要指數強勁上漲，道瓊與 S&P 500 連續三週週線收高。去年 12 月，股市則賣壓沉重，S&P 500 一度跌進空頭市場領域。

但 DataTrek 研究公司共同創辦人柯拉斯 (Nicholas Colas) 認為股市走勢尚未明朗。

他說：「今年以來，S&P 500 上漲 3.6%，主要是因新年以來，繳稅的賣壓結束。上個月公布的 2018 年 S&P 500 指數中跌幅最大的個股，今年以來平均上漲 9.5%。」

他進一步指出：「從現在開始，美國股市必須進一步上漲，才能維持漲勢。財報季於本週開始，為股市的第一項挑戰。中美貿易問題，有待九天後的世界經濟論壇年會解決。」

中國週一公布 12 月進出口意外下降，加劇了該全球第二大經濟體成長減緩的擔憂。