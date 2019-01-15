【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

聯準會副主席克拉里達發表對於未來升息政策相關談話偏向鴿派，激勵市場信心回升，加上鴻海集團董事長郭台銘加碼自加股票 3000 張，激勵權值股信心，帶動鴻海、台積電同步上漲超過 1%，在市場信心回升及權值股上漲推動下，終場台股上漲 97.82 點，漲幅 1.01%。

《國際金融市場焦點分析》

中國執行今年度第一次降準，帶動股市回升，加上中國人行副行長朱鶴新在訪談中表示，將讓已有貨幣政策發揮效用並做出動態評估，使得市場對於中國人行進一步的實行貨幣寬鬆政策期望升溫，此外，財政部部長助理許宏才表示，地方政府專項債將有望於 9 月底以前完成發行，市場受到中國執行財政政策積極態度激勵，推動今日中國相關之 A50 指數、香港 H 股指數同步上漲超過 1.5%。

《國際商品市場焦點分析》

美中貿易戰對全球經濟的衝擊逐漸顯現，中國海關總署公布 12 月進出口數據，12 月進口年減 - 7.6%，出口年減 - 4.4%，創下 2016 年 7 月來最大降幅， 同時歐元區 11 月工廠產出降上月意外下滑 1.3%．觸及 6 年來年度降幅最大，均使得投資人開始擔憂經濟增長放緩將對原油需求構成負面影響，加上近幾週美國原油加上成品油庫存持續攀升，油價週二連續第二天下跌，並失守 51 美元。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證