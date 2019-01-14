【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國政府關門問題升溫，加上外資在台積電舉行法說會前夕，紛紛下調目標價，金融類股則在 12 月眾多金控發出虧損聲明後，走勢疲弱，在近期利空消息頻傳影響下，推動台股下跌 51.18 點，跌幅 0.52%；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 143.76 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國政府關門問題持續升溫，引發市場對於金融市場恐慌再起，加上今日中國公佈之進出口數據，雙雙大幅不如市場預期，並創下近一年以來最差成長幅度，引發市場賣壓出籠，此外，在目前中美貿易談判未發出具體聲明下，市場持續觀望中美雙方能否就貿易談判達成協議，以防後續報復性關稅問題再度升溫，在目前市場不確定因素持續延燒下，帶動 A50 指數回檔，下跌幅度超過 1%。

《國際商品市場焦點分析》

美國煉油廠產能利用率再度回升到記錄高點，不過在美國產量維持高檔，同時進口增加且出口減少下，EIA 近幾週公布的庫存消化情形並不如預期，反而是包括汽油及蒸餾油在內的成品油庫存連續兩週大增，輕原油期貨上週五早盤一度觸及 53 美元，不過市場觀望庫存去化情形以及 OPEC + 減產效果，獲利了結賣壓出籠，價格於晚間回吐漲幅，收盤轉為下跌並失守 52 美元。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證