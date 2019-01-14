JR東日本計畫提高東北新幹線車速 縮短乘車時間

根據日本媒體報導指出，JR 東日本 (9020-JP) 的東北新幹線盛岡到新青森區間，計畫將最高營運時速由目前的 260 公里提升到 320 公里。如果實現的話，屆時從東京到北海道的新函館北斗將縮短 10 分鐘以上。所需的時間也將從目前的 4 小時 2 分，變成不到 4 小時。目的是為了縮小和競爭對手日本國內航線在時間上的差距，爭取更多的乘客來搭乘。目前如果從東京羽田機場搭乘國內航線，到北海道新千歲機場所需時間約為 1 個半小時。

日本北海道新幹線在 2016 年春天開始營運以來，在乘車率上一直不見起色。在 2017 年度時，也為 JR 東日本的營收造成了 98 億日圓的赤字。JR 認為如果要挽回頹勢，必須提高營運上的時速來因應。北海道新幹線在 2030 年即將延伸到北海道札幌，JR 也正在研發時速達 360 公里的新款新幹線車輛。

東北新幹線路線圖 (圖：翻攝自 JR 東日本官網)

由於日本在 1973 年時，在「全國新幹線鐵道整備法」中將新幹線的最高時速設定在 260 公里，也因此在噪音防治上都以時速 260 公里作為設計上的依據。目前 E5 系列的新幹線，在宇都宮到盛岡之間雖然是以時速 320 公里營運，但是到了盛岡到新青森之間就必須將車速減到時速 260 公里。

JR 計畫花費 200 億日圓，加高在盛岡到新青森之間的防音牆，並裝設吸音板來因應車速提升所增加的噪音。而在隧道的出入口處，也將會作出改良。這些改善工程預計在 5 年內完成。