新幹線N700S將進行360km/h測試 目標美國、台灣市場

日本 JR 東海 (Central Japan Railway Company) (9022-JP) 在 2019 年中，將會展開次世代新幹線列車「N700S」的最高時速測試，目標的速度為時速 360 公里。屆時成功達標的話將成為新幹線的性能賣點，放眼國外市場。

目前在日本行駛中的新幹線，其主力車種是 N700A，時速達 285 公里。次世代新幹線 N700S 於 2018 年 7 月時，在米原 – 京都區間創下時速 330 公里的紀錄，今 (2019) 年的目標將再提高 30 公里，設在時速 360 公里。計畫在 2020 年加入日本新幹線的營運陣容。

此外，N700S 的另一項特徵在於列車的編制上具有彈性，即使和日本東海道新幹線的 16 輛編制不同，也同樣可以進行營運。會有這樣的設計考量，也是因為 JR 東海有意將 N700S 外銷到美國德州高鐵和台灣高鐵。

德州高鐵路線圖 達拉斯 - 休士頓 (圖片來源：翻攝自 Texas Central 官網)

JR 東日本的金子慎社長表示，「這次的實驗是為了在更嚴苛的條件下，來測試車輛的型能。但是日本的新幹線，並沒有打算以時速 360 公里的高速來作營運」。

N700S 在 2018 年 3 月展開測試，2018 年 7 月創下時速 330 公里的紀錄，預計在東京奧運舉辦年 2020 時投入營運。

2007 年正式商轉的台灣高鐵，使用的 700T 型列車是由川崎重工 (7012-JP)、日本車輛 (7102-JP) 和日立 (6501-JP) 所負責生產。改良自日本東海道 ‧ 山陽新幹線的 700 型列車，型號上的 T 即是代表台灣的意思。於 2004 - 2015 年陸續交車，目前共有 34 組列車 408 節車廂。