歐股盤前─市場憂經濟成長趨緩 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.6%

中國去年 12 月進出口表現不如預期，引發投資人對全球經濟成長趨緩的擔憂；今 (14) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.6%。

台北時間週一下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.69%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.47%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.70%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.75%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.71%，深證成指下跌 0.87%；南韓 Kospi 指數下跌 0.53%，日經 225 指數上漲 0.97%；台股收跌 51.18 點，至 9708.22 點。

受美中貿易戰衝擊，去年 12 月中國進口年減 7.6%，出口年減 4.4%，皆不如預期 (年增 4.5% 及年增 2.0%)，引發市場對全球經濟前景的擔憂。

上週五美股收跌，連續漲勢中斷；不過，標普 500 指數在 2019 年前 7 個交易日，累計上漲近 3.6%，創 2003 年以來，同期最佳表現。

上週五，道瓊工業指數收跌 5.97 點 (0.02%)，至 23995.95 點；那斯達克指數收跌 14.59 點 (0.21%)，至 6971.48 點；標普 500 指數收跌 0.38 點 (0.01%)，至 2596.26 點。

美國聯邦政府局部關門進入第 4 週，改寫史上最久 (21 天) 紀錄，美國就業機會連續 99 個月成長的趨勢，恐因此告終。

據悉，美國總統川普的預算團隊，正在草擬一項計畫，準備因應政府局部關門至 2 月底。

歐洲政局方面，英國國會將於明 (15) 日表決脫歐協議，歐盟將視其結果，決定如何回應。

但部分歐盟官員研判，英國首相梅伊勢必得將 3 月 29 日的脫歐生效時間點延期。