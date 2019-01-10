超商龍頭業績驚奇 統一超12月淡季營收創單月新高

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 12 月業績繳出驚奇成績，單月合併營收達 214.05 億元，月增 7.33%，年增 11.19%，創單月新高紀錄，而全年合併營收可看到超商業者維持成長力道，統一超達 2449.11 億元，年增 10.76%，全家 (5903-TW) 為 717.21 億元，年增 11.31%，均創全年新猷。

統一超指出，2018 年是統一超商 40 周年，7-ELEVEN 不斷推出創新店型引發討論話題，店數已突破 5300 店，其中，鮮食商品攜手國內外一線品牌異業結盟，推出聯名限定商品，屢屢創造銷售佳績。

另一方面，CITY CAFE 在旗下咖啡和現萃茶兩大現煮飲品發展下，熱銷多達 3.2 億杯；而轉投資事業菲律賓 7-ELEVEN 店數持續增加，至年底總店數已達 2550 家店，全年淨增 265 家，推升業績年增近 20%，是統一超越來越重要的金雞母之一。

展望後市，7-ELEVEN 正積極掌握農曆年前送禮和年菜商機，持續推出各式多樣化的生活提案及新品，而全家則以福袋打頭陣，商品預售轉贈禮盒同時上線，並陸續推出春節限定鮮食、年貨、果子零食等，衝刺年節採買商機。

統一超近期股價走勢圖。