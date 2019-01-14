遠傳推出《小愛講》、《小狐狸》智慧音箱 今年銷售目標數倍成長

遠傳 (4904) 自 2018 年 6 月推出智慧音箱後，去年下半年銷量約 2 萬台，為搶攻智慧音箱商機，遠傳今 (14) 日宣布再推出《小愛講》、《小狐狸》等智慧音箱，而今年銷售目標希望是去年的數倍以上。根據 Deloitte 指出，智慧音箱市場於 2019 年市場價值將達到 70 億美元，較 2018 年的 43 億美元，年成長率達 63%，成為歷史上成長最快的網際網路裝置類別；而預估 2019 年智慧音箱銷售量將可以達到 1.64 億台；台灣市場面上，如台灣智慧型手機滲透率高達 70.4%，排名亞洲第三，因為電信業積極推廣而使台灣行動數據使用量飆高並位居亞洲第一，如此大量的數據使用量，讓遠傳看好人機互動的需求。



遠傳自 2018 年 6 月推出智慧音箱後，於今日推出「遠傳愛講智慧音箱《小愛講》及《小狐狸》」，攜手合作夥伴，打造「八大獨家、四大全新服務」，內建愛講智慧語音助理，台灣在地化標準國語語音語意，透過 WiFi 連網，啟動便利貼心的智慧生活；包含生活幫手，隨時動口即可查詢在地天氣、空氣品質、倚天股市、維基百科、直播新聞等生活資訊服務；無縫與 EQL 智慧家庭、智慧燈泡、智慧插座連結， 智慧學習娛樂：想聽音樂，有 KKBOX 與 friDay 音樂雙平台、有聲書也有樂學有聲書與愛播有聲書，提供人文、知識、童書等各類型的有聲書，更有空中英語教室每日一句、翻譯等功能，超越年齡、跨越場景，輕便可攜的設計，陪伴打理生活的細節。

