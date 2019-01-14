老債王葛洛斯押錯寶 旗下基金池收窄至10億水位

投資者繼續從比爾葛洛斯 Bill Gross 的債券基金中抽出資金。據彭博估計，Janus Henderson 全球無約束債券基金在 12 月遭受了約 6000 萬美元的贖回。這使資產從 2 月創下的 22.4 億美元歷史高位，降至 9.504 億美元。

自 2 月份高峰值以來，投資人已經連續 10 個月從該基金贖回資金，部分原因在於該基金下了一個錯誤的賭注，Janus Henderson 基金認為美國公債和德國公債利差將會收斂，但美德利差卻在 2018 第三季之前持續走擴，而該基金最後又減持該項對賭的投資組合，故美德利差在第四季出現小幅收斂，Janus Henderson 基金亦沒嘗到甜頭。

據彭博彙編的數據顯示，去年 Gross 虧損約 3.9%，表現不及 80% 的同業，同業表現則平均虧損 1.2%。

74 歲的 Gross 葛洛斯曾管理全球最大基金之一的 PIMCO Total Return，而葛洛斯在離開 PIMCO 之後，即於 2014 年 10 月接管了 Janus Henderson 基金。

在 2018 年上半年，葛洛斯通過使用期貨來槓桿化旗下的債券基金，但卻在利率期貨商品上，遭受了重大損失，葛洛斯旗下基金上半年的利率期貨虧損近 1.53 億美元。而慘賠背後的交易邏輯，源於葛洛斯基金認為，美德 10 年期公債殖利率利差將會收斂，但事實上美德利差在 2018 第四季之前是一路擴大。