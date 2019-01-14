【安聯投信】Fed獻「鴿」聲 新興股吸金

聯準會（Fed）決策官員對升息保持耐心，加上中美經貿磋商有所進展，激勵美、歐股反彈態勢，而中美貿易為期三天協商傳出可能達成一些貿易協議，提振投資信心，加上新興貨幣顯現回溫，新興市場全面走揚；時序進入 2019 之初，新興股市吸金逾 22 億美元，美、歐、日股則小幅失血。

安聯收益成長多重資產基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人林素萍表示，全周道瓊工業指數上漲 5.82%，標普 500 指數漲 6.11%，Nasdaq 指數大漲 8.09%；政策方面，Fed 會議紀要顯示，決策者的升息立場比政策聲明所反映的更為謹慎，許多與會者認為，尤其在通膨壓力較小的環境下，可以對政策進一步緊縮抱有耐心。

值得注意的是，Fed 主席鮑威爾表示，在再次調整利率之前可保持耐心，以評估全球風險對國內經濟的影響，目前沒有看到任何跡象表明經濟衰退的風險已經升高；此外，中美貿易為期三天協商結束，傳遞出或許有望達成協議的謹慎樂觀基調。川普政府稱中國承諾採購更多的美國農產品、能源和製成品。

至於新興市場，全球市場投資情緒跌深回穩，新興貨幣顯現回溫，新興市場全面走揚，MSCI 新興市場指數單周上漲 5.19%，其中新興亞洲上漲 5.06%、拉美再漲 5.2%、歐非中東上漲 5.74%；聚焦中國，人行宣布將全面降準 1 個百分點，置換到期 MLF 後淨釋放約 8,000 億元人民幣，人行同時強調將繼續實施穩健的貨幣政策，維持鬆緊適度。

針對台股而言，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，就技術面而言，利空測底不破，盤勢即具備反彈的可能，再加上中美貿易戰傳出正面發展，預期上半年台股築底，而跌幅大的個股若不再有更大的利空，走勢上偏向反覆，投資人可考慮定期定額參與。

從 iPhone 銷售不佳，已是市場眾所皆知的事情，部分影響相繼反映在相關企業股價，但後續數字到底會與市場預期有多大落差，仍需持續觀察；廖哲宏指出，2019 年上半年由於沒有新產品，動能可能持續疲弱，未來蘋概股觀察重點是：蘋果是否推出新應用、新功能來帶動換機需求，以及 5G 是否驅動新一波換機潮。

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