受惠肉品旺季需求 卜蜂、大成盤中股價走揚

受惠年底對肉品需求旺季，卜蜂 (1215) 及大成 (1210) 今(17)日盤中股價相對強勢。卜蜂上週五 (14 日) 舉行法說會，卜蜂董事長鄭武樾表示，第四季及第一季因逢農曆年等肉品需求旺季，對營運持樂觀看待。卜蜂今年 2 月耗資 16 億元動土興建的 AI 人工智慧自動化飼料廠，規劃總年產能約 48 萬公噸，初期年產能約 24 萬公噸，預估 2020 年第一季完工量產，預估有利市占率將提高 20-25%。至於轉投資瑞牧蛋品將於 2019 年第二季興建完成兩個蛋雞新場；轉投資瑞福蛋品將於 2019 年第四季興建完成一個蛋雞場，飼養規模 16 萬羽。



卜蜂第三季營收 55.86 億元，歸屬母公司業主獲利 2.42 億元，每股盈餘 0.9 元，累計今年前三季營收 158.07 億元，稅後淨利 6.7 億元，每股盈餘 2.37 元。至於今年獲利將不如去年，主要是因為今年飼料價格較不佳，加上今年所得稅從去年 20% 增加至 25%，以及去年豬價平均 75 元，今年平均均價約 66 元，下跌約 11%，但目前價格恢復至 70 元。



市場預期，卜蜂今年最糟的情形已過，隨著旺季來臨，激勵卜蜂、大成盤中股價走揚。