美國對外投資快速成長 瑞士是最新受惠者

雖然美國總統川普去年推動的稅改政策部分意在將美國資金從海外匯回，但 2017 年美國海外投資也大幅增加。最大的新受益者：瑞士。

根據經濟分析局公佈的年度統計數據，2017 年美國海外投資總額增加 4270 億美元，成長 7.6%。投資資金大部分流向歐洲，其中 630 億美元流入瑞士，使美國在該國的累計投資達到約 2500 億美元。

這個數字涵蓋持股超過 10% 具投票權的外國企業投資。根據瑞士國家銀行統計，它並不包括存入瑞士銀行帳戶的美國資金，2017 年這筆金額達到 1680 億美元。

瑞士投資顧問 Reyl Overseas 達拉斯辦事處負責人 Oliver Hohermuth 表示，美國投資人對瑞士投資的興趣激增。

Hohermuth 說，「最近美國人重新發現瑞士。」「這是多元化投資的一種好管道，並且與過去幾年美國市場出現的高波動性有所區隔。」

瑞士是 2017 年美國對外投資成長最快的國家 （圖: AFP）

Hohermuth 說，瑞士工業廠商在新興市場迅速擴張，為富裕的美國人提供了一個具吸引力的投資工具。此外，他認為 2010 年的「外國帳戶稅收規範法案」以及美國司法部隨後的打擊行動，提高了惡名昭彰的秘密瑞士銀行業的透明度，允許美國企業和個人在瑞士投資，而不會被人指指點點。

他說，「在瑞士，不可能隱藏任何資金。」「大家都知道一切都在列入記錄。」

這種關係是雙向的。多年來，瑞士也增加了對美國的投資，現在擁有 3090 億美元的美國資產。

儘管瑞士去年的美國投資增幅最大，但整體而言，它還是一個相對較小的目標。美國資金最大的目的地是荷蘭，其次是英國和盧森堡。由於公司稅率較低，過去 5 年美國的資金也流入愛爾蘭。

美國約有一半的海外投資方式是成立控股公司，這些控股公司可能擁有許多不同企業的股份。美國的第二大投資對象是製造業公司。

多年來，美國的外國直接投資成長速度遠快於外人投資美國，目前總額約為 6 兆美元。如果美國企業適用其最新的較低企業稅率，那麼這種趨勢可能會在 2018 年放緩。