對外投資風向大變！中國對歐洲直投近九倍於北美

誰能想到，短短一年多，中國企業對外直接投資的風向就發生了顯著的轉變：對歐洲的投資遠超對美投資的數倍。

國際知名律師樓貝克 · 麥堅時（Baker & McKenzie）聯手榮鼎諮詢（Rhodium Group）發布最新報告稱，2018 年上半年，中國企業的對外直接投資（OFDI）迅速轉向了歐洲，金額遠超對北美的投資。

報告顯示，上半年，中國企業宣布的對歐洲的兼並收購案合計價值 220 億美元，是對北美投資額（25 億美元）近九倍； 已完成的兼並收購交易的總投資額價值 120 億美元，是對北美（20 億美元）的六倍。

這種趨勢轉變，主要是中國企業對美國和加拿大的直接投資因政經環境變動而受到抑制所致。

中國企業對北美的投資在 2016 年下半年達到最高峰，當時達 280 億美元，此後三個半年度分別下滑至 240 億、60 億、20 億美元，目前為九年最低水平，年增率跌幅深達 92%。

儘管中國企業對歐投資增幅去年也出現下滑，但由於高基數和很多交易並未公開宣布的原因，下滑幅度並沒有對美投資那麼顯著。

受中國化工收購先正達（Syngenta）交易刺激，去年上半年已完成的對歐投資達到峰值，下半年下滑至 220 億美元，今年上半年進一步降至 120 億美元。若剔除收購先正達的交易，則今年上半年中國對歐已完成投資年增率增長 4%。

今年上半年，瑞典是中國企業對外投資的最主要目的地，金額為 36 億美元。其次是英國（16 億美元）、德國（15 億美元）和法國（14 億美元）。

「經過了五年相似的對歐及對北美投資之後，中國的投資者現在顯然更加青睞歐洲。」榮鼎跨境投資業務經理 Thilo Hanemann 這樣說。他認為：

（歐洲）監管障礙依然較低，政治關係更加可預測，而且歐洲提供了非常龐大的工業高科技資產基礎，這與中國監管者看重的出境投資重點是很好的匹配。

大規模剝離海外資產

此外，今年中國企業還在北美地區以前所未有的速度剝離資產，這與以往數年截然不同。

報告顯示，今年上半年，中方已完成剝離程序的北美資產合計價值 960 億美元，尚有 40 億美元的資產等待剝離。榮鼎諮詢上個月發布的報告顯示，如果計入資產剝離，今年前 5 個月中國對美直接投資凈值為負 78 億美元。

相比之下，中資企業在歐洲剝離的資產價值合計不到 10 億美元，另有 30 億美元資產待售。

今年初傳出消息稱，保監會計劃出售安邦保險集團持有的眾多美國酒店物業。海航則已經拋售了數項美國資產，包括在紐約和舊金山的辦公大樓，以及在希爾頓全球控股公司的持股。同時，包括螞蟻金服對速匯金 (MoneyGram) 擬議 12 億美元的收購、以及海航對 SkyBridge Capital 約 2 億美元投資在內的一些交易，均遭到美國外資審議委員會 (CFIUS) 的否決。

這些都使得中國對美國的外商直接投資前景變得黯淡。

貝克 · 麥堅時 EMEA-China Group 總裁 Thomas Gilles 評論稱：

這些數字所揭示的趨勢的規模和速度都非常顯著。與此同時，沒人會對此感到驚訝——中國正積極向歐盟提供互惠市場准入，以表明外國投資不是單向的，同時其與美國之間的貿易關係仍在穩步下行。

貝克 · 麥堅時史上第一位女性老闆是前法國首位女財政部長、現任 IMF（國際貨幣基金組織）總裁拉加德（Christine Lagarde）。