台積電法說前夕 又一投行砍目標價

繼投資銀行摩根士丹利 (Morgan Stanly) 之後，另一投資機構 Bernstein 亦在最新研報中，宣布下調台積電 (2330-TW) 2019 年營收和獲利預期，該行表示，由於蘋果 iPhone 新機需求疲軟與加密貨幣市場崩跌，雙雙估將大幅衝擊台積電晶圓代工訂單，估計其他客戶的訂單「幾乎無法抵銷」這兩大衝擊。

Bernstein 分析師 Mark Li 與 Zhen Gong 在該份研報中預估，台積電 2019 年營收不太可能成長，而每股純益 (EPS) 可能下降 3%，並且對台積電第一季持保守看待，甚至訂單減少也可能對第二季構成壓力

Bernstein 分析師宣布下調台積電目標價 11% 至每股新台幣 225 元，維持評級不變，但預期台積電股價在每股新台幣 200 元應有強力支持。

台積電股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

台積電法說前夕，大摩也砍目標價

受到蘋果 (AAPL-US) 旗下 iPhone 手機需求放緩之拖累，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 也在上週一 (7 日) 遭到摩根士丹利 (Morgan Stanly) 下調目標價，大摩宣布將台積電目標價自新台幣每股 214 元 ，下修至每股 199 元，修正幅度達到 7%。

摩根士丹利在上週研報指出，不只 iPhone 預測需求下調，估計今年 4G 智慧型手機晶片需求整體可能將下降 10%，同時考量 5G 晶片產量亦有限，故今年智慧型手機晶片市場的需求疲軟，將對台積電的中期成長帶來壓力，因此修正台積電的目標股價，但維持台積電評級。

該行警示，台積電 2019 年的前景預測可能會令人失望，但估計台積電 2019 年 90 億美元資本支出仍然足夠，而估計台積電下修 2019 年資本支出之後再結合手上強勁現金流，應能支持台積電每股 9 元的現金股利。