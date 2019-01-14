〈2019電商趨勢〉富邦媒將發動「物流短鍊」革命 拚3小時到貨

大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 董事長林啟峰今 (14) 日指出，去年整體電商市場約成長 15%，富邦媒全年合併營收成長 26%，優於整體表現，展望今年，將力拚維持同樣成長速度，今年目標是深耕品牌合作，從實體搶下更多市占，同時，將發動「物流短鍊革命」，拚 3 小時到貨，範圍包含生鮮，台北市可望率先看到新服務上線。

林啟峰指出，整體市況並不是相當樂觀，不過，由於同業間價格戰可望減緩，對富邦媒成長動能樂觀看待。

林啟峰進一步說明，公司市占率提升，其實是來自品牌深耕，也就是從實體百貨業者中瓜分市占，如去年全年 Dyson 銷售業績超過 4 億元；整體來看，去年 3C 家電成長最多。

去年 momo 成功導入逾 2000 個品牌，展望後市，林啟峰表示，2019 年仍以《生活大小事都是 momo 的事》作為核心主軸，並深耕品牌合作，第 1 季將導入生活工場、FUJI 按摩椅、Under Armour、Jin’s、長榮桂冠集團、欣葉集團和台東鹿鳴溫泉會館等品牌陣容。

在既有的品牌合作夥伴，一方面同步線上線下消費權益，也希望可提供客製化的品牌行銷合作。

另外，momo 網路商店 moBook 今年將跨出繁體中文，並拓展國際合作機會；車市上，除了二手車尋求新合作夥伴，重型機車和新車也將是今年的發展重點。

物流「短鏈革命」是富邦媒今年另一大發展重點項目，除了既有的內湖、三重、台中、台南等四座衛星倉，全年計畫共要擴增至十座衛星倉，加上自由車隊持續擴增，第 2 季前將有更快速配送的服務上線，從北市出發，拚 3 小時內到貨，並包含生鮮。

林啟峰也指出，穩健表現的電視購物未來要導入網紅銷售，與網路的整合會越來越緊密。