台積電Q4營收達標 去年首破兆元達1.03兆元 年增5.5%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(10)日公布去年 12 月營收，達 898.31 億元，月減 8.7%，年減 0.1%，創近 5 個月低點，第 4 季營收為 2897.7 億元，較第 3 季增加 11.3%，較前年同期增加 4.4%，去年全年營收達 1.03 兆元，首度站上兆元關卡，年增 5.5%。

台積電預期，第 4 季營收以美元計算，約可達 93.5-94.5 億美元，季增 10-11%，新台幣營收以 1 美元兌換新台幣 30.8 元計算，約可達 2880-2911 億元，季增約 11-12%，從今日的結果來看，整季營收約在低標區間。

台積電第 4 季主要受惠 7 奈米製程產品出貨帶動，其中多數來自蘋果 iPhone 手機，推升 A12 晶片出貨成長，但由於蘋果新機頻傳銷售不佳，因此壓抑台積電第 4 季營運表現，最後結果落在低標區間。

不過，台積電去年在整體智慧型手機、高速運算與上半年挖礦晶片需求熱潮帶動下，全年營收仍達 1.03 兆元，寫歷史新高，年增 5.5%，也是首度站上兆元關卡；只不過台積電去年已三度調降財測，從最初預估成長 10-15%，最後調整到美元營收年增約 6-7%，也反映了挖礦需求急速降溫，以及智慧型手機銷售動能不如過往的趨勢。

台積電營運近期也屢遭外資表態看淡，摩根士丹利最新出具報告指出，台積電今年營收與資本支出表現，恐都低於公司預期，預期第 1 季營收季減幅將達 10-15%，全年營收僅成長 - 5 至 5%，中間值為持平，資本支出則僅 80-100 億美元，皆低於原先公司預期。

不過更早也有外資表態，認為 7 奈米逐步量產，將支撐上半年營運表現，但在智慧型手機需求平淡影響下，最快也要第 2 季營運才會落底。

而台積電官方的部分，向來對財測都有精準預估，先前董事長劉德音出席運動會時強調，未來幾年台積電美元營收都將可有成長 5-10% 的幅度，主要來自 AI 與高速運算、物聯網與車用電子等帶動，相比之下智慧型手機銷量預期下滑，但晶片內含價值提升，將有助台積電表現，台積電將在下周召開法說，屆時劉德音可望出席，對今年全年與產業景氣展望，有更明確的看法，也預期將牽動台股走勢。