【華冠投顧】國巨，初具上攻之雛型。

華冠投顧 葉良超分析師

週四，臺北時間淩晨 03:00，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 公佈會議記錄，委員們認為，目前通膨壓力不大，聯準會對於進一步緊縮政策應保持耐心。聯準會主席鮑威爾表示，未來再次調升利率之前，須保持耐心。我們仍須評估全球風險對國內經濟的影響之後再做決策。依此觀之，聯準會在未來幾個月之內將暫停加息，等待出現更明確的經濟訊號之後再出手。

中、美雙方在北京舉行經貿問題磋商，於週三結束會談。雙方就共同關注的貿易問題與結構性問題進行商討。這是在「習川會」，決定貿易戰休兵三個月之後的第一次會談。消息來源指出，雙方在能源與農業項目立場已初具共識，但在其他如結構性改革等議題上，雙方仍有分歧。在結束談判後，美國農業部副部長 Ted McKinney 表示，此次會談頗有進展，這是一個好的結果。

週三，就聯邦政府部分關門之問題，美國總統川普再次與國會兩黨領導人展開談判。但可想而知，脾氣暴躁的川普，聽到在野黨不支援邊境牆撥款後，就直接離場了！但此問題目前似乎已影響不了股市。

至目前，美股三大指數持續走升，但力道已漸趨式微，頗有利多出盡之氛圍。

01 加權，今日持續揚升，處於上周開紅盤日的起跌區上下整理，後市暫觀測下方 9630-9520 初步支撐區之力道如何？

03 道瓊，彈升力道持續，但短線已來到上方滿足區，後市可觀測下方 23160-22618 支撐區之力道如何？

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：看長多。目前已初具下飄旗之初步雛型，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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