【日盛投顧】沿五均線走高 多方逐漸轉強

◆盤勢分析

1. 週五台股在 2330 台積電、3008 大立光等走強帶動，上市 12 月營收創新高股包括 1102 亞泥亦低檔轉強、指數站上季線，終場指數上漲 38.71 點，以 9759.40 點作收，成交量 940.30 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增。

（2）、均線：五日均線與十日均線黃金交叉，月線低檔有望翻揚。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值進入 80 超買區間，多方熱度增強。

3. 櫃買指數回測季線止穩，並開始沿五日均線盤堅，主要權值股包括 6488 環球晶、3105 穩懋等股價趨穩，6121 新普走強，但是世界先進偏弱影響指數強度，而其中投信買超股 6290 良維、4953 緯軟、4736 泰博等維持多頭走勢；外資買超股以 6488 環球晶以及 3548 兆利為代表。

4. 週五三大法人共計買超 62.91 億元，外資與陸資 + 58.70 億元、投信 + 3.16 億元、自營商億 + 1.05 元。

電子留意中小型業績股 傳產以工具機、運動鞋、特斯拉概念股較強

1.IC 設計: 6533 晶心科 12 月營收年增 238.4%，創歷史新高，股價走強；3661 世芯 - KYE12 月營收月增 52.82%，並受惠於 AI 晶片需求，投信回補持股、3035 智原工廠自動化 ASIC 專案到手，預估今年營收年增可達兩位數股價走強；5274 信驊受惠於伺服器與資料中心高效晶片訂單，今年有望賺進 2.5 個股本，股價回測季線守穩。

2. 光學：3008 大立光去年獲利 EPS181.68 元，優於法人預期，加上下半年營運回溫，股價走強，亦帶動 3406 玉晶光走強；3019 亞光受惠於車載鏡頭以及掃地機器人出貨，加上特斯拉量產加速，帶動股價上揚。

3. 散熱：受惠於手機散熱導管及散熱板需求提升以及 5G、AI 與物聯網等需求持續走強，指標股 3324 雙鴻再創新高，6230 超眾逼近前高。

4. 工具機：2018 年全年營收創新高，EPS 可達 14 元，新廠房即將完工，帶動 1590 亞德客 - KY 走強；2049 上銀去年營收創新高，並擴建新廠。

5. 汽車零組件: 4551 智伸科 2018 年第四季營收創同期新高，車用零件帶動成長動能，股價走高；9951 皇田第四季營收亦創新高，在中國擬推出刺激汽車銷售政策下，股價轉強。

6. 特斯拉概念股: 特斯拉在陸設廠以及漲價與加速量產等效應與 CES 展帶動，3665 貿聯 - KY 守穩年線、6238 勝麗逼近年線，1536 和大低檔止穩。

7. 運動鞋: 9938 百和 12 月營收創新高，帶動股價挑戰半年線反壓；9904 寶成受惠於產業回溫，股價維持強勢。