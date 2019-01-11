【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 38.71 點 (+0.18%) 收 9759 點。

櫃買指數下跌 0.22 點 (-0.17%) 收 125.61 點。

1. 台股加權指數自觸及 9319 點指數開始反彈，不過多方在季線前遇壓，近日指數在季線附近進行攻防，上方有長期均線下滑反壓，975 5 點附近賣壓仍大。近期美國政府停擺無解，及中、美談判亦缺乏具體細節，不過市場投資人將焦點轉向企業財報表現。

2. 總體經濟部分: 中國 PPI 六連降、年增率創 2016 年 9 月以來最低: 中國國家統計局公布 2018 年 12 月生產者物價指數 (PPI) 年增 0.9%。PPI 年增率在 6 月升至 2018 年最高點(4.7%)、隨後 6 個月呈現逐月走低。

3. 美國總經部分: Powell 表示對升息更具耐心，預期 Fed 未來 2~3 季將按兵不動，再次升息的關鍵條件是金融條件是否由緊轉鬆，中國經濟是否止穩 (意謂若上述兩個條件若成立下，Fed 可能在 2019/4Q 再度重啟升息。至於每月 500 億美元的縮表計畫，Fed 目前沒有調整的規畫。

4. 重要指標公司 (3008 大立光) 展望: 大立光公告自結 2018Q4 營收 124.45 億元(QoQ-23.8%，YoY-22.6%)，毛利率 69.44%，季減 1.86 個百分點，稅後純益 64.79 億元(QOQ-22.6%，YOY-24.7%)，EPS 48.3 元，符合預期。營收衰退主因 iPhone 新機銷售不佳，導致供應鏈提前在 11 月開始進入淡季。

5. 大立光表示 iPhone 的訂單下修都已經在去年 11~12 月反映。2019 年 3 月營收將會是關鍵，主要多款非蘋品牌新機發表 (包含華為旗艦機種 P30 系列，除了採用 7P 鏡頭外，更使用潛望鏡的設計，達到 5x 光學變焦。而 3D 感測 ToF 也會被華為 P30 Pro、榮耀系列與 Samsung Galaxy 系列納入設計)。第一季預估為全年低點。

6.5G 技術三大訴求：(1) 超高速行動寬頻 (eMBB) :(2) 大量機械傳輸 (mMTC) (3) 關鍵性傳輸 (URLLC): eMBB 就是讓傳輸快的更快，高畫質龐大檔案，可即時傳輸；URLLC 就是短的更短，超低延遲，不僅讓 VR/AR 使用者免於暈眩，更能加速車聯網及自駕車的發展；mMTC 是廣的更廣，透過物聯網，很多夕陽產業，比如安控、遠距電表等，可以再復活。

7. 目前中美談判沒有進一步衝擊台股市場, 投資人已經將重心關注重量級公司 2018Q4 的財報表現。預估仍有一些半導體公司的財報利空, 9747 以上需要 1200 億元量能帶動突破, 預估盤勢自 9319 反彈後近期將陷入整理。仍建議以攻擊性次產業布局。

強勢次群族:

散熱模組:

3324 雙鴻 + 9.87%/6230 超眾 + 7.55%/3017 奇鋐 + 2.52%。

HOMEPAD:

9938 百和 + 9.36%/2439 美律 3.05%/6412 群電 + 2.60%。

48V 輕混系統:

4551 智伸科 + 5.16%/5227 立凱 - KY+1.57%/5439 高技 + 1.48%

次產業平均漲幅 2018/1/11

HOMEPAD 1.53%

MACBOOK 1.42%

48V 輕混系統 1.35%

散熱模組 1.25%

鞋類 1.17%

TOF 1.00%

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。