台股盤後－大立光點火台股攻克季線 上漲38點收9759點

台股今 (11) 日在大立光與台積電兩大權值股合力拉抬下，盤中一度逼近 9800 點，成功收復季線，惟盤中小幅賣壓出現，加權指數略為收斂，終場上漲 38.71 點，以 9759.4 點作收，成交量 938.18 億元。

在美股上漲逾百點激勵下，台股今日開高走高，盤中加權指數一度竄升至 9796 點，逼近 9800 點關卡，各類族群中以光電、半導體、電機、電子與食品類股表現相對亮眼；玻璃與油電燃氣族群則相對弱勢。

股王大立光今日撐起大盤上漲重任，儘管去 (2018) 年營收年減 6%，但因毛利率仍優於預期，但股價不受營收衰退影響，盤中漲幅一度飆高至 7%，終場上漲 8%，股價收在 3,550 元；半導體龍頭台積電漲幅超過 2%，股價收在 220.5 元。

散熱模組族群今日也有不錯的表現，雙鴻與超眾今日連袂大漲，雙鴻直奔漲停，股價收在 122.5 元，超眾大漲 7.55%，股價收在 149.5 元，協禧今天上漲 1.59% 股價收在 19.2 元；另外，健策小跌 0.83%，股價收在 83.5 元。

金融類股表現相對弱勢，以壽險為主體的國泰金、富邦金與新光金因獲利表現不如預期，拖累三家金控今日股價表現，富邦金與新光金股價跌幅都超過 2% 以上，富邦金股價收在 45.95 元、新光金跌落票面，股價收在 8.71 元；國泰金下跌 0.65%，股價收在 45.55 元。

法人表示，今日台股雖隨美股腳步，開高走高，但從成交量低於千億元來看，顯示集中市場大盤追價意願仍然不高，多方主力仍集中在櫃買市場，部分中小型股在買盤加持下，漲勢亮眼，可多留意基本面、營運展望正面的個股，惟時序接近農曆年前封關，需提防獲利了結賣壓突襲。