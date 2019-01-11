大陸面板材料成長 達興材料去年營收、獲利創新高 每股稅前賺7.35元

大陸 8.5 代線、10.5 代線面板產能開出，帶動面板材料需求成長，TV 面板 PSA 配向膜打破日商寡占格局，達興材料 (5234) 去年營收達 44.12 億元，年增率 12.64%，稅前獲利 7.55 億元，年成長 4 成，每股稅前盈餘達 7.35 元，全年營收、獲利均創下新高，半導體先進封裝材料有機離型層去年第四季出貨，為進軍半導體材料試金石。大陸面板市場成長，陸系客戶占達興比重由 2 成攀升到 26.2%，今年大陸大尺寸面板產能全球市占率達 45% 成長帶動下，陸系客戶比重有機會挑戰三成，主要成長動能來自於彩色濾光片 PS 材料、PSA 配向膜、銅蝕刻液 (Cu ETchant) 三大面板材料成長挹注。



達興在顯示器材料營收比重高達 96%，其餘為半導體、綠能材料，投入半導體先進封裝材料研發約三年，已開發出 InFO(Integrated Fan-Out) 半導體材枓，該產品為有機塗層，讓製程後半導體元件，可以輕易從玻璃、矽晶片上分離，亦可以搭配各種貼合膠材、光阻或金屬介面，為新一代半導體元件暫時接著、去接著製程的解決方案。



同時，達興開發出暫時接著膠，可用在晶圓、玻璃材料加工製程上面，UV 固化後可以穩定接著，經過物理及化學製程皆能維持結構不剝離，以及半導體有機介電絕緣層，上述三項產品係為達興跨足半導體的材料，目前市場供應商為 3M、杜邦、東麗以及東京應化等。