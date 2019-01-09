〈每日外資外匯觀點〉美元貿易加權指數可能見頂 將回吐去年漲幅一半

美國總統川普今天發表演說，就美墨邊境牆一事指責民主黨的不是，但未在演說中宣布全國緊急狀態，令市場鬆了一口氣，美元指數仍在 96 以下小幅震盪，市場關注周三中美貿易談判將繼續及美國聯準會將公佈會議紀要。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

加拿大國民銀行 (National Bank of Canada) 分析師表示，美元近期在聯準會鮑威爾轉為偏鴿派態度後，失去上漲動力；在貿易衝突方面，美國與中國和歐盟等主要貿易夥伴之間的緊張關係將不得不緩和，預期今年美元將走向跌勢。

加拿大國民銀行並認為，美元貿易加權指數大幅回調後，可能已經見頂，。儘管美元可能會因為避險情緒或聯準會的談話而迎來周期性走強，但預期 2019 年美元貿易加權指數將至少回吐去年漲幅 7% 的一半。

摩根士丹利策略師 Hans Redeker 指出，美元走勢和具有支撐性經濟成長出現分歧，未來可能轉變為美元隨經濟放緩同步走弱。

野村證券 G-10 外匯策略全球主管 Bilal Hafeez 表示，雖然市場已經降低對聯準會進一步收緊政策的預期，但若預期逆轉，美元仍有反彈的風險；而從大趨勢來說，仍然看跌美元。

荷蘭合作銀行 (Rabobank) 分析師預期未來幾個月歐元兌美元將出現波動，雖然 12 月美國勞工數據的公佈超出預期，但最近幾周公布的數據並不那麼樂觀，這使得市場對未來一兩年美國經濟增長潛力產生了明顯的懷疑態度，在此背景下，很容易看出美元的前景已經惡化。

不過，荷蘭合作銀行認為，歐元區在未來一個月內有其自身的潛在風險，因此，儘管美元前景惡化，未來幾個月歐元兌美元的上漲潛力可能有限。