SHARP is Back！ 夏普早盤一度大漲超過12%

夏普 (6753-JP) 在週五 (11 日) 的早盤大漲，盤中股價一度來到 1249 日圓，較上一個交易 (10) 日上漲 12%。創下去年 6 月底以來最大漲幅。一般認為大漲的原因與摩根士丹利分析師，小野雅弘 (Masahiro Ono) 將夏普的評等調升為「中立」(Equal Weight) 有關。

在本週美國的 CES 大展上，夏普在事隔 4 年之後，正式重返 CES 2019。該公司副社長石田佳久，8 日 (美國時間) 在 CES 會場的說明會上，站在「SHARP is Back」的大型螢幕牆前，對外表示「夏普自 2015 年以來，相隔 4 年後，再度回到了 Central Hall。夏普以「用 8K 與 AIoT 來改變這個世界」作為公司的中期經營計畫的願景，跟隨這個願景，夏普的展區展出了 8K 生態系統和最先端的顯示器、家電產品、結合 AI 與 IoT 的 AIoT 等全球性展品」。

夏普這次參展的主要內容以「8K」、「AIoT」、「Home」、「Business」為主，共劃分為 4 個區域。

「8K」主題區，主要以展出 8K 相關的顯示器、攝錄影機、音響、影像處理系統半導體、調諧器前端、等 8K 生態系統 (8K ecosystem)。另外，5G 以及 8K 相關的教育方案也會在現場展出。

「AIoT」/「Home」主題區，展出 OLED 相關的智慧型手機與各種技術上的彈性運用。還有在家電、寵物健康管理、家用機器人等方面的應用。

「Business」主題區，展出專業用顯示器、觸控螢幕、筆記型電腦「dynabook」、MEC(Mobile Edge Computing，行動邊際運算) 等方案。

夏普在 CES 會前表示，「身為 8K 的先鋒，在日本展開了 8K 生態系統，與各種 AIoT 方案。未來要將這些 8K 生態系統與 AIoT 方案，加速推廣到全世界」。向外界提出他們的抱負與願景。

夏普 (6753-JP)11 日在東京股市的表現，日本時間 11:30 時上漲 10.58% 股價 1233 日圓。