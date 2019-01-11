歐股盤前─指數期貨漲跌互見 歐洲Stoxx 50期指跌0.08%

聯準會 (Fed) 似有「轉鴿」跡象，市場預期 Fed 將放緩升息步調，但美中貿易談判並未解決雙方歧見，全球經濟前景，仍面臨諸多不確定性；今 (11) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週五下午 3 點 19 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.08%，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.08%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.05%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.05%。

截至發稿，上證綜指上漲 0.74%，深證成指上漲 0.61%；南韓 Kospi 指數上漲 0.60%，日經 225 指數上漲 0.97%；台股收漲 38.71 點，至 9759.4 點。

Fed 去年 12 月會議紀錄顯示，多名 Fed 官員認為，應審慎評估進一步升息的妥適性，似乎暗示將暫緩升息至今年 3 月。

聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bullard) 日前表示，Fed 升息已到盡頭，在預期今年經濟成長將趨緩的情況下，Fed 應暫停進一步升息。

Fed 主席鮑爾指出，對於調整利率一事，「我們處於可保持耐心，靈活應對的形勢。」

Fed 似有「轉鴿」跡象，昨日美股盤中雖陷入拉鋸，終場仍收高，標普 500 指數收漲 122.80 點 (0.5%)，至 2596.64 點；道瓊工業指數上漲 0.5%，至 24001.92 點；那斯達克指數上漲 0.4%，至 6986.07 點。

另一方面，美中貿易談判已於週三結束，但官方聲明內容，並未提供足夠細節，且雙方在關鍵議題上，仍存有歧見，市場樂觀氛圍，也隨之消退。

據悉，包括中國補貼國內企業、保護智慧財產權等議題，美中雙方尚未取得突破。

經濟數據方面，英國將於格林威治時間上午 9 點 30 分公布國內生產毛額 (GDP)。