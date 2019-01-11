房仲調查：仍有62%民眾堅決反對 鬆綁陸資來台購屋

日前高雄市長韓國瑜提出希望政府鬆綁陸資來台買房，引起市場熱烈討論。網路房仲業者最新市調發現，目前民眾對鬆綁陸資來台購屋，仍有高達 62% 受訪者堅決反對，不過，此比重已較 2017 年調查時，減少了 10 個百分點。

此調查並發現，「有條件贊成」鬆綁，比例從 2017 年的 18%，攀升到 32%，足足提升 14 個百分點，顯然民眾對開放陸資購屋抗性，已出現部分鬆動。

屋比房屋比價創辦人葉國華表示，雖然韓市長提出希望政府開放陸資來高雄買房後，有不少業者大力贊成，甚至呼籲政府不該鎖國，但從民調結果可發現，贊成比例 (包含有條件贊成) 雖然增加，但支持度仍未過半，多數民眾仍認為，不應鬆綁陸資來台購屋、置產。

而且，這次調查可發現，目前反對鬆綁者，反對理由仍以「擔心陸資來台炒房，讓年輕人買不起房」佔 78% 多數，「擔心國家安全問題」占 20%，顯見過去陸資到世界各地炒高房價的訊息頻傳，讓民眾對於開放陸資購屋，依然有很高擔憂，深怕會加大台灣房產泡沫程度，讓年輕人更買不起房。

另外，葉國華也指出，目前多數民眾雖反對鬆綁，但這次調查「有條件贊成」鬆綁的比例從 2017 年調查的 18%，攀升到 32%，提升了 14 個百分點，且「贊成」(含有條件贊成)」的理由，以「正視檯面下陸資透過管道來台購屋卻無法管理的現實，開放才能更有效控管」佔 55% 最高、「應全力先拼經濟，提升台灣經濟發展」占 24% 居次，顯見不少民眾體認陸資透過其他管道來台買房，卻無法管理的現實，加上內心確實有拼經濟的期望，因此，建議政府嚴控陸資的同時，也應顧及民眾心態的轉變。

屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，目前針對陸資來台買房，雖有明確法令可依循，但確實有把關過度嚴格的狀態，不僅事前審查、事後控管也相當嚴格。購買前要求大陸買方要檢附大陸常住人口登記卡，藉以審查是否有黨政軍身分，另外，在陸資取得不動產後，也需要受到定期查核，若有違反自住使用的規定，將會立刻廢止許可再限期移轉。總結來說，陸資要在台灣買不動產，檯面限制相當多，且還要經過「至少半年」的審查期，期間屋主因契約簽定也不得轉賣，買賣過程「超麻煩」，大大降低買賣雙方交易意願。

陳傑鳴指出，目前陸資來台購屋，除有「543 條款」，即 3 年內不得移轉、居留時間在 4 個月內、貸款不得超過 5 成的規定外，甚至還有一年 400 戶的總量上限與取得同一棟或同一社區的建物，以總戶數 10% 為限等現制，其實相當嚴格。以一年全台買賣移轉量約 30 萬戶來說，陸資買滿 400 戶，也只佔交易量的 0.001%，其實影響不如市場預期嚴重。