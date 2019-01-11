聖暉2018年營收創新高 今年還會更好

受惠於兩岸光電與半導體對無塵室機電工程需求強勁，聖暉 (5536) 去年營收創下年度歷史新高，展望今年，因在手訂單續強，公司看法樂觀，法人圈則預期，聖暉 2019 年營收與獲利均有望續締新猷。聖暉 2018 年 12 月營收為 8.91 億元，年減 22.93%，月減 9.47%，主要係受設備類營收今年依據國際財務報告準則（IFRS）第 15 號公報認列基期營收較高，另因處於部份工案年底完工與新工案尚未進場施作之交替期間，致無塵室工程營收稍減。



但累計聖暉 2018 年全年營收來到 142.2 億元，年增 24.33%，創歷史新高。聖暉表示，去年營收創下新高主要原因來自於中國大陸半導體及光電產業積極發展；展望今年，由於聖暉客戶較為多元，因此較不易受單一產業景氣影響，對於今年整體營收，仍樂觀看待。



聖暉主要業務為無塵室機電整合工程及水氣化供應系統工程等，終端客戶包含光電產業、半導體產業、生技產業及能源產業等，近年中國營收比重持續提升，2018 年來自中國地區的客戶營收占比已超過台灣，而在滲透率提升之下，加上受惠近年來中國大陸半導體及光電產業的積極發展，聖暉 2018 年營運繳出亮麗成績單。



受到近期中美貿易戰以及終端電子消費疲弱影響，雖然電子製造業廠商的資本支出不若先前強勁，不過，聖暉整體已簽約但尚未完工的在建工程案量，仍維持高水準。此外受到中美貿易摩擦及中國環保要求日益提高，目前已有許多廠商開始詢問廠房回流台灣或外移東南亞的設廠需求，聖暉 2019 年展望樂觀。