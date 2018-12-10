聖暉11月業績加溫 在手訂單強勁 長線成長動能可期

無塵室機電工程廠商聖暉 (5536) 公布 2018 年 11 月合併營收達 9.85 億元，較上月 8.71 億元成長 13.05%，展望後續，因在手訂單強勁，長線成長動能可期。聖暉 11 月業績逆勢優於 10 月，但因部分客戶因素致設備出貨進度稍有短暫遞延及設備類營收今年依據國際財務報告準則 (IFRS) 第 15 號公報認列基期營收較高，而影響年增率表現，11 月營收較去年同期減少 14.27%；累計 2018 年 1 至 11 月合併營收達 133.29 億元，較去年同期成長 29.65%。



聖暉表示，今年以來公司持續擴張於全球無塵室機電工程及高科技製程設備之接單業務，致力提升市場之占有率，尤其是中國市場今年至 9 月底的業績表現較去年同期成長 111%，是貢獻整體營收繳出年增 29.65% 優異成績之關鍵。



另一方面，聖暉就目前在建工程案量來看，已涵蓋包括矽晶圓、被動元件、光電、PCB 材料基板、功能性布料紡織及生技醫療等各產業大廠之無塵室機電工程、高科技製程設備、及民生機電工程服務，聖暉具備長期穩定的成長動能。



展望未來，就目前聖暉的已接案未完工之在建工案量仍保持良好的能見度，9 月底止至少約七成左右是來自於半導體、電子組裝及綠能光電等產業領域相關大廠。

